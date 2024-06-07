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11:29, 7 июня 2024Наука и техника

В необычной галактике обнаружили кольцо гигантских облаков

arXiv: в галактике NGC 613 обнаружили сотни гигантских облаков газа

Изображение: Choi et al., 2024 / phys.org

Международная группа астрономов провела наблюдения необычной галактики NGC 613, в которой были обнаружены сотни молекулярных облаков, образующих так называемое кольцо звездообразования. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Молекулярные облака представляют собой массивные комплексы межзвездного газа и пыли и состоят в основном из молекулярного водорода. Если молекулярное облако имеет массу более 100 тысяч масс Солнца, то его называют гигантским (ГМО). ГМО имеют диаметр 15-600 световых лет и являются самыми холодными и плотными частями межзвездной среды.

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Ученые использовали комплекс радиотелескопов ALMA (Чили) для изучения спектральной линии молекулы CO в галактике NGC 613, которая находится на расстоянии около 57 миллионов световых лет и является спиральной галактикой с перемычкой с общей звездной массой 45 миллиардов солнечных масс. Предыдущие наблюдения показали, что внутри и в окрестностях кольца звездообразования располагаются многочисленные ГМО.

Было идентифицировано 356 ГМО, и для 158 облаков удалось наблюдать пространственную протяженность и собственный спектр. Оказалось, что они имеют размеры от 49 до 244 световых лет, а скорости варьируются от двух до 36 километров в секунду. Масса молекулярного газа составляют от 0,3 до 50 миллионов масс Солнца, а поверхностная плотность молекулярного газа оценивается в диапазоне от 100 до 6000 солнечных масс на квадратный парсек.

Сранвение ГМО в NGC 613 с молекулярными облаками в диске Млечного Пути показало, что они имеют сопоставимые размеры, но более высокую дисперсию скоростей, массу молекулярного газа и поверхностную плотность массы молекулярного газа. При этом облака в пылевых полосах NGC 613 имеют меньшие массы и плотности газа по сравнению с другими регионами. Полученные результаты также позволяют предположить, что характерное время жизни облаков GMC в NGC 613 составляет около 3-8 миллионов лет.

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      Александр Еникеев
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