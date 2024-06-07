В Петербурге опасные заразные пациенты нашли способ сбегать и гулять по городу

Baza: в Петербурге пациенты с туберкулезом сбегали из больницы закрытого типа

В Санкт-Петербурге опасные заразные больные нашли способ сбегать из больницы зарытого типа. Пациенты с туберкулезом могли спокойно гулять по городу, пишет Telegram-канал Baza.

Источники издания отмечают, что в третьем отделении Пушкинского противотуберкулезного диспансера могли лежать как заразные пациенты с открытой формой заболевания, так и незаразные — с закрытой. Нестыковки в списках учета во время проверки палат заметила одна из заведующих отделением диспансера. Как видно из опубликованного отчета, в разные даты самовольно могли отсутствовать от 24 до 42 человек.

Проверку провели и сотрудники районной прокуратуры, которые выяснили, что в марте 2024 года десятки больных трижды покидали территорию больницы, в некоторые дни отсутствовали более половины пациентов. При этом, по данным ведомства, на дежурстве находились две медсестры, дверь и внешние ворота на ночь закрывали, а территорию патрулировала охрана.

Некоторые сотрудники отделения подозревают, что пациентов могли выпускать за деньги на протяжении нескольких лет.

Материалы прокурорской проверки направили в МВД и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Летом 2023 года в Туве четыре пациента с сибирской язвой самовольно ушли из Республиканской больницы Кызыла и пропали. Роспотребнадзор отмечал, что выписывать носителей заболевания можно только после заживления язв на коже.