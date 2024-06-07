Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 7 июня 2024Россия

В Петербурге опасные заразные пациенты нашли способ сбегать и гулять по городу

Baza: в Петербурге пациенты с туберкулезом сбегали из больницы закрытого типа

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге опасные заразные больные нашли способ сбегать из больницы зарытого типа. Пациенты с туберкулезом могли спокойно гулять по городу, пишет Telegram-канал Baza.

Источники издания отмечают, что в третьем отделении Пушкинского противотуберкулезного диспансера могли лежать как заразные пациенты с открытой формой заболевания, так и незаразные — с закрытой. Нестыковки в списках учета во время проверки палат заметила одна из заведующих отделением диспансера. Как видно из опубликованного отчета, в разные даты самовольно могли отсутствовать от 24 до 42 человек.

Проверку провели и сотрудники районной прокуратуры, которые выяснили, что в марте 2024 года десятки больных трижды покидали территорию больницы, в некоторые дни отсутствовали более половины пациентов. При этом, по данным ведомства, на дежурстве находились две медсестры, дверь и внешние ворота на ночь закрывали, а территорию патрулировала охрана.

Некоторые сотрудники отделения подозревают, что пациентов могли выпускать за деньги на протяжении нескольких лет.

Материалы прокурорской проверки направили в МВД и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Летом 2023 года в Туве четыре пациента с сибирской язвой самовольно ушли из Республиканской больницы Кызыла и пропали. Роспотребнадзор отмечал, что выписывать носителей заболевания можно только после заживления язв на коже.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидело в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Минобороны сообщило подробности нанесения удара по Луганску

      Пушилин заявил об обстреле Луганска американскими ракетами ATACMS

      Звезда «Универа» женился в третий раз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше