Четверо россиян с сибирской язвой пропали из больницы

Mash: из больницы в Кызыле пропали четверо заболевших сибирской язвой пациентов

Четыре пациента с сибирской язвой, которые проходили лечение в Республиканской больнице Кызыла (Тыва), самовольно ушли из медучреждения и пропали. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

По его данным, всего в городе госпитализировали пять человек. Состояние инфицированных врачи оценивали как удовлетворительное. Роспотребнадзор предупредил, что четверо жителей Тывы отказались лечиться, хотя выписывать носителей сибирской язвы можно только после заживления язв на коже.

По последним данным, в Туве выявили пять случаев заражения, в регионе вакцинировали свыше 150 человек. Все заболевшие ели мясо больной лошади.

Роспотребнадзор заверил, что угроза эпидемии сибирской язвы в стране исключена. Там подчеркнули, что болезнь не передается от человека к человеку.