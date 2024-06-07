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16:50, 7 июня 2024Силовые структуры

В Петербурге водитель наехал на полицейского и получил пулю

В Петербурге силовик открыл огонь по водителю, машина которого наехала на него

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге сотрудник полиции открыл огонь по машине, водитель которой наехал на него во время погони. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ночью 7 июня наряд полиции около одного из домов обнаружил иномарку, рядом с которой было несколько мужчин. Силовики потребовали у них документы. Тогда один из присутствующих внезапно сел за руль и попытался скрыться, но уже через несколько минут был заблокирован полицейскими. В момент, когда один из стражей порядка начал подходить к машине, водитель резко нажал на педаль газа и, двигаясь задним ходом, наехал на сотрудника.

Тогда полицейский выстрелил в направлении автомобиля. Пуля попала в нарушителя, которого доставили в больницу.

Ранее сотрудники ГИБДД Амурской области устроили погоню со стрельбой за нарушителем правил дорожного движения и попали на видео.

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