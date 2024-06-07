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09:10, 7 июня 2024Бывший СССР

В подполье заявили об инсценировках Украиной обстрелов Херсона

Украина начала инсценировать обстрелы Херсона и окрестностей

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина начала инсценировать обстрелы Херсона и окрестностей города. Об этом сообщили в местном пророссийском подполье, передает РИА Новости.

По словам одного из подпольщиков, за последнюю неделю в Херсоне увеличилось количество пожаров. «Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины», — отметил он, добавив, что в то же время в городе появились пикапы с минометами калибра 82 миллиметра в кузове.

Подпольщик заявил, что свидетели неоднократно слышали звуки исходящих выстрелов в районе местонахождения пикапов, а затем — звуки прилетов по правому, подконтрольному Киеву, берегу. «Есть вероятность, что это снимают как раз киевские медийщики, а взрывы и пожары организованы группой ГУР от [главы ведомства Кирилла] Буданова — с помощью кочующих на пикапах 82-миллиметровых минометов», — предположил он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что назначенная Украиной администрация Херсона эвакуируется из населенного пункта, заметая следы своей работы и сжигая документы.

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      Алевтина Запольская
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