В рамках ПМЭФ еврейская община проведет шаббатное застолье

Петербургская еврейская община проведет шаббатное застолье в рамках ПМЭФ

Петербургская еврейская община в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет в пятницу, 7 июня, шаббатное застолье. Мероприятие пройдет в Большой хоральной синагоге, сообщил глава Еврейского делового сообщества Санкт-Петербурга «Свой среди своих» раввин Шауль Брук, его цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что шаббат пройдет в классическом виде, гостям проведут экскурсию, расскажут о традициях и религиозном смысле грядущего праздника Шавуот (дарования евреям Торы, в 2024 году выпадает на 11 июня), а у практикующих иудаизм будет возможность принять участие в застолье. Раввин подчеркнул, что главное на мероприятии — чтобы каждый человек «расслабился и почувствовал себя как дома».

Брук назвал текущую ситуацию для еврейских общин в России очень благоприятной. «Мы сотрудничаем с государственными структурами и с другими конфессиями», — отметил Брук.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе ПМЭФ заявил, что рост ВВП РФ страны на 2,8-3 процента является абсолютно достижим, при этом экономика может показать и более заметный рост. Он подчеркнул, что правительству необходимо «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия».