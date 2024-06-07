В России студенты начнут получать дипломы в электронном виде

Чернышенко: с 2025 года студенты смогут получить диплом в электронном виде

Студенты в России с 2025 года смогут получить диплом о высшем образовании в электронном формате. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его цитирует РИА Новости.

Документ можно будет получить наравне с бумажным экземпляром диплома, они будут равнозначны. У студента, по словам Чернышенко, будет право выбора, в каком формате после окончания университета ему нужно получить соответствующий документ.

«Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный», — уточнил Чернышенко.

В России с 25 апреля 2024 года студенческие билеты и зачетки в экспериментальном формате перевели в электронный вид. Получить студенческий билет и зачетную книжку в онлайн-виде можно добровольно студентам колледжей и вузов, а также ординаторам и аспирантам — документы появятся на Госуслугах. Электронную версию документов, как сообщили в кабмине, можно использовать не только для прохода в учебные заведения, но и для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, а также на поезд и другой общественный транспорт.