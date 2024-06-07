Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 7 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и его пригороде объявили ракетную опасность

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена опасность ракетного удара. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

В ночь на пятницу, 7 июля, об опасности атаки беспилотников предупредили жителей Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призывал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями правительства и МЧС.

Ночью 7 июля Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 28 беспилотников. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Кит-убийца съел акулу-людоеда

      Над Кубанью сбили шесть дронов

      Названы неожиданные причины появления сильного ПМС

      Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше