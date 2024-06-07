В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и его пригороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена опасность ракетного удара. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

В ночь на пятницу, 7 июля, об опасности атаки беспилотников предупредили жителей Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призывал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями правительства и МЧС.

Ночью 7 июля Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 28 беспилотников. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.