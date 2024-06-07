В США отреагировали на слова Путина о недопустимости ядерного оружия

Белый дом: США всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ядерного оружия

США всерьез восприняли слова президента России Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди в беседе с РИА Новости.

«Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям лидера, президента», — сказал Вадди.

По его словам, Белый дом надеется, что Путин не изменит позицию по вопросу применения ядерного оружия.

7 июня модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил Владимиру Путину отвечать ядерными ударами на любые атаки по территории России. В свою очередь глава государства напомнил Европе о ее беззащитности перед ядерными ударами.