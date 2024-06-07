В США раскрыли цель давления на Зеленского по возрасту мобилизации

Джиральди: США давят на Киев по возрасту мобилизации с целью сместить Зеленского

Давление руководства Соединенных Штатов Америки на Киев по вопросу снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием Вашингтона сделать Владимира Зеленского еще более непопулярным и сместить его. Такую цель американской администрации назвал в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

Как утверждает собеседник агентства, окружение президента США Джо Байдена осознало, что украинский конфликт проигран. «В Зеленском они увидели препятствие для выработки какого-то решения, которое не будет выглядеть полным поражением и позволит вести диалог о территориальных компромиссах», — объяснил эксперт.

Джиральди также указал на тот факт, что снижение возраста мобилизации не сможет оказать существенного влияния на конфликт.