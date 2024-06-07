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20:04, 7 июня 2024Экономика

В России объяснили высокую инфляцию при растущей экономике

Депутат Делягин объяснил высокую инфляцию произволом монополий

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Причина высокой инфляции при растущей экономике в произволе монополий, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В России деньги в нормальных количествах есть только в оборонно-промышленном комплексе, в экспорте сырья и в банках — в финансовой системе, разумеется. Экономика испытывает жесточайший денежный голод. В этих условиях рост цен вызван произволом монополий и ростом издержек», — объяснил высокую инфляцию Делягин.

Причина высокой инфляции в произволе монополий

Михаил Делягинзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что рост ВВП страны в первом квартале 2024 года составил 5,4 процента. Российский лидер уточнил, что темпы роста экономики страны превышают общемировые. По его словам, соответствующая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями. В 2023 году ВВП России вырос на 3,6 процента, напомнил он.

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