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03:03, 7 июня 2024Забота о себе

Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта

Фото: Jorge Salvador / Unsplash

Около 60 процентов инфарктов происходят без клинической симптоматики, предупредила врач-кардиолог, главный врач Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о риске инфаркта среди мужчин средних лет, приведя в пример недавний случай с москвичом, которого смогли спасти от инфаркта.

По словам Гавриловой, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение давления. В больницу он попал по настоянию жены, которую обеспокоило, что муж задыхается. По результатам обследования врачи обнаружили у него поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, питающих сердце. Это могло грозить мужчине летальным исходом или инвалидизацией из-за возможного развития обширного инфаркта.

Специалистам удалось избавить его от нежелательных симптомов и потенциально спасти от более тяжелых последствий при помощи процедуры стентирования. «Врачи научились оказывать пациентам с таким диагнозом помощь, используя малоинвазивные методы с установкой стента. Раньше подобные операции проводились на остановленном сердце с долгим периодом восстановления, что несло в себе определенные риски для жизни. Сегодня процедура стентирования проводится без тяжелого хирургического вмешательства. Пациент во время операции находится в сознании, а выписка из стационара проходит уже через два дня», — объяснила Гаврилова.

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      Александра Лисица
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