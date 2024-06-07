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08:31, 7 июня 2024Забота о себе

Заподозрившую мужа в асексуальности женщину возмутили его порнозапросы

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, заподозрившей мужа в асексуальности, а после пролиставшей его историю поиска и нашедшей удивившее ее порно. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Женщина рассказала, что замужем уже почти два года, у них с мужем есть годовалый сын. Однако, по словам автора письма, супруг уже полтора года не спит с ней и всегда находит этому оправдания. Разговоры и просьбы проконсультироваться с врачом не помогают. Сам мужчина утверждает, что у него нет никаких фетишей, которые могли бы освежить интим, и он не хотел бы открытых отношений.

Недавно с разрешения мужа женщина искала в его истории браузера нужную статью, и ее возмутили найденные порнозапросы: выяснилось, что мужчина каждый день смотрит фильмы для взрослых, выбирая сюжеты с изменяющими женами и с беременными. «Это мне кажется странным, потому что он отказался заниматься со мной сексом после того, как узнал, что я беременна. Итак, он любит порно и не асексуален. Что еще я могу сделать, чтобы не жить в браке без секса?» — задалась вопросом она.

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В ответ Юзвяк отметил, что некоторые асексуальные люди смотрят порно и получают от него удовольствие, и попросил уточнить у мужа, не относит ли тот себя к асексуалам. Он также похвалил попытки женщины выяснить, почему ее партнер ведет себя так. Специалист предложил все-таки отвести его к семейному консультанту или вернуться к идее открытых отношений. «Эти варианты, возможно, его снова не устроят, но, по крайней мере, могут создать пространство для новой линии диалога. Это может показаться преждевременным, но вы также можете обсудить идею расставания из-за этого несоответствия», — посоветовал Юзвяк.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, который пожаловался на разницу в сексе с женой и любовницей. По мнению эксперта, на эротические впечатления может влиять эффект новизны.

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      Александра Лисица
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