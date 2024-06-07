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17:22, 7 июня 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о встрече с Байденом

Зеленский рассказал о встрече с президентом США Байденом в Париже

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«В Париже провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонительные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности», — рассказал он.

На встрече с президентом США Зеленский вновь напомнил о необходимости ускорить поставки западного оружия Киеву, а также о намерении Украины получить возможность для нанесения ударов по территории России. Кроме того, глава государства поблагодарил Вашингтон за поддержку «формулы мира».

Украинский лидер прибыл во Францию 6 июня, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Он также сообщал, что во время поездки намерен провести неформальные встречи с западными лидерами.

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      Александр Курбатов
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