Зеленский рассказал о встрече с Байденом

Зеленский рассказал о встрече с президентом США Байденом в Париже

В Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«В Париже провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонительные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности», — рассказал он.

На встрече с президентом США Зеленский вновь напомнил о необходимости ускорить поставки западного оружия Киеву, а также о намерении Украины получить возможность для нанесения ударов по территории России. Кроме того, глава государства поблагодарил Вашингтон за поддержку «формулы мира».

Украинский лидер прибыл во Францию 6 июня, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Он также сообщал, что во время поездки намерен провести неформальные встречи с западными лидерами.