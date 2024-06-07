Зеленский сорвал овации в полупустом французском парламенте

Зеленский заговорил на французском в парламенте Франции и сорвал овации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в полупустом парламенте Франции на французском языке и вызвал овации, кадры передает издание «Страна.ua».

«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО», — заявил Зеленский.

Он добавил, что французская бронетехника, артиллерия и ракеты помогают спасать жизни людей.

Ранее Владимир Зеленский высказался против прекращения огня в зоне боевых действий. «Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новым конфликтом», — подчеркнул украинский президент.