Зеленский выступил против прекращения огня во время речи во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против прекращения огня в зоне боевых действий. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед Национальным собранием Франции, трансляция доступна на YouTube-канале France 24.

Зеленский выступил против идеи остановки вооруженного противостояния вдоль текущей линии фронта. Он заявил, что Украина не должна проиграть.

«Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новым конфликтом», — подчеркнул украинский президент.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Россию и Украину самим назначить дату переговоров. Он добавил, что Германия не является стороной конфликта.