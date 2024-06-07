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14:10, 7 июня 2024Бывший СССР

Зеленский выступил против прекращения огня

Зеленский выступил против прекращения огня во время речи во Франции

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против прекращения огня в зоне боевых действий. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед Национальным собранием Франции, трансляция доступна на YouTube-канале France 24.

Зеленский выступил против идеи остановки вооруженного противостояния вдоль текущей линии фронта. Он заявил, что Украина не должна проиграть.

«Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новым конфликтом», — подчеркнул украинский президент.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Россию и Украину самим назначить дату переговоров. Он добавил, что Германия не является стороной конфликта.

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      Юрий Леонов
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