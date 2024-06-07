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10:00, 7 июня 2024Россия

Жена участника СВО нашла его дневник и раскрыла его содержание

Жена погибшего в зоне СВО Героя России Виталия Сукуева нашла его дневник
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жена не вернувшегося из зоны спецоперации (СВО) на Украине Героя России Виталия Сукуева нашла его дневник, в котором военнослужащий рассуждал о своем долге и русском мире, и раскрыла его содержание. Выдержки из дневника публикует KP.RU.

Как рассказала жена погибшего участника СВО Юлия, Виталий вел дневник в заметках телефона. В первые месяцы СВО офицер продолжал вести записи, но после через сослуживцев передал его жене. По словам Юлии Сукуевой, она включила телефон лишь недавно и, после того как прочитала дневник мужа, решила поделиться его содержанием.

В дневнике прошедший ряд горячих точек — от Кавказа до Сирии — офицер рассуждает о том, что вопреки постоянно присутствующим сомнениям раз за разом отправляется в бой.

Много раз в переделках на переднем крае говорил себе: «Вот выйду из этого замеса живым, то все — точно на отдых». А потом, когда командир тебе говорит: «Спасибо, брат! Дальше без тебя никак», — ты снова идешь в самое пекло

Виталий Сукуевцитата из дневника

Военнослужащий также писал, что несмотря на то, что он выглядит как «азиат с узкими глазами», он принял решение отстаивать русский мир. «Духа русского во мне хватает», — говорится в его дневнике.

Кроме рассуждений о долге военнослужащего, Сукуев писал, что мало времени уделяет жене и детям, так как большую часть года находится в командировках. «По дому от меня помощи точно не дождешься. Даже в поликлинику детей не могу помочь отвезти на плановые осмотры», — сетовал военнослужащий.

Ранее заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал, как в ходе специальной военной операции обманул рой беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины.

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      Марк Леонов
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