Жена зампреда «Зова народа» рассказала о напавшем на ее супруга мужчине

Жена убитого зампреда «Зова народа» Еговцева рассказала, что не знала напавшего

Жена заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева Екатерина рассказала о напавшем на ее супруга мужчине. Об этом сообщает «360».

В беседе с журналистами она рассказала, что не знала преступника, однако подтвердила, что в течение некоторого времени злоумышленник преследовал Еговцева и они обращались в полицию. По ее словам, он был ее покупателем в магазине. Она предположила, что могла ему понравиться. Еговцева уточнила, что это было около года назад. Также она заявила, что во время нападения на супруга ее дома не было. «Любите своих мужей. Говорите им чаще, как вы их любите. Это самое главное», — сказала Екатерина.

Антона Еговцева нашли без признаков жизни с множественными ранениями 7 июня. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры зампреда «Зова народа», а когда тот вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.