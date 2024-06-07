Жильцов дома эвакуировали из-за самогонного аппарата

В Орловской области жилой дом эвакуировали из-за пожара от самогонного аппарата

Самогонный аппарат стал вероятной причиной пожара в городе Ливны в Орловской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь охватил 30 квадратных метров. С возгоранием боролись 11 специалистов и три единицы техники.

Спасатели эвакуировали из подъезда 23 человек. Хозяйку квартиры пришлось выносить из огня, пострадавшую госпитализировали.

5 июня в многоквартирном жилом доме в Казани произошел взрыв. Причиной ЧП стала неисправность самогонного аппарата в одной из квартир. Взрывной волной в квартире выбило окна. Пожара удалось избежать, хозяин квартиры не пострадал.