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08:23, 7 июня 2024Россия

Жильцов дома эвакуировали из-за самогонного аппарата

В Орловской области жилой дом эвакуировали из-за пожара от самогонного аппарата
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал МЧС России

Самогонный аппарат стал вероятной причиной пожара в городе Ливны в Орловской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь охватил 30 квадратных метров. С возгоранием боролись 11 специалистов и три единицы техники.

Спасатели эвакуировали из подъезда 23 человек. Хозяйку квартиры пришлось выносить из огня, пострадавшую госпитализировали.

5 июня в многоквартирном жилом доме в Казани произошел взрыв. Причиной ЧП стала неисправность самогонного аппарата в одной из квартир. Взрывной волной в квартире выбило окна. Пожара удалось избежать, хозяин квартиры не пострадал.

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      Марина Совина
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