Журнал «Москвичка» провел гала-ужин в рамках ПМЭФ в честь выставки «Всегда она»

Журнал «Москвичка» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) провел торжественный ужин в честь открытия выставки «Всегда она». Об этом сообщили в пресс-службе журнала.

Мероприятие прошло в закрытом формате при поддержке Центра красоты и здоровья Gardenia. Специальным гостем вечера стал заслуженный артист России Дима Билан. После его выступления для гостей организовали ужин, меню для которого составил шеф-повар московского ресторана Selfie Анатолий Казаков.

Ведущей вечера стала Юлия Барановская.

Фото: журнал "Москвичка"

В ходе мероприятия состоялась презентация арт-проекта «Всегда она», который представляет собой пятиметровые полотна с психологическими портретами 13 женщин. Фотографы София и Полина Набока в своих работах сделали акцент на индивидуальности каждой женщины в движении вперед через психологический портрет. Полотна будут выставлены в Российском этнографическом музее, а позже, дополненные текстовыми историями, войдут в коллекционное издание по итогам 2024 года.

Издатель журнала Дарья Решке рассказала, что выставка — это тизер персонализированной премии «Москвички», которую планируется провести в конце года.