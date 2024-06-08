Итальянский бизнес лишился миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Итальянский бизнес лишился €15 млрд из-за антироссийских санкций

Упущенные доходы западных компаний, покинувших Россию, перевалили за 107 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в том, что Москва ввела обязательный дисконт — 50 процентов от стоимости продаваемых предприятий «недружественных» стран. Кроме того, введен плюс 15-процентный налог на выезд.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини подчеркнул, что «это чувствительный удар». «Самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок», — отметил он.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков заявил, что в настоящее время потери ЕС от антироссийских санкций просто запредельны. По мнению эксперта, оценка в 1,5 триллиона долларов может быть занижена. Он также указал на то, что положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться.