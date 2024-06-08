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09:09, 8 июня 2024Мир

Назван человек важнее Байдена для поддержки Зеленского

Профайлер Давыдов: поддержка Блинкена в США для Зеленского важнее, чем Байден

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Есть человек в США, реакция и поддержка которого президенту Украины Владимиру Зеленскому важнее, чем американский лидер Джо Байден или министр обороны Ллойд Остин. Речь идет о госсекретаре США Энтони Блинкене, такое мнение высказал профайлер Денис Давыдов, оценивая поведение политиков на встрече во Франции, передает NEWS.ru.

Специалист отметил, что Зеленскому на вид было будто все равно, что ему говорит президент Соединенных Штатов.

«В это время он подбирает ответные формулировки внутри себя. Когда же Зеленский начинает ответную речь, ему важнее реакция Энтони Блинкена на свои слова и аргументы. Вывод: ситуация привычная, результат встречи известен, основной оппонент и поддержка — Энтони Блинкен», — предположил Давыдов.

Он также дал характеристику Байдену. По его словам, американский президент держится уверенно, он не чувствует вины перед украинским лидером за задержку военной помощи. Но, помимо этого, проблемы во внутренней политике, которые связаны с принятием законопроекта, заставляют Байдена испытывать серьезный стресс. Зеленский, в свою очередь, сдерживает себя, хотя ему есть что сказать по поводу задержки военной помощи от союзников.

«Есть признаки напряжения и гнева, но не вижу маркеров стресса», — заключил эксперт.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. По данным Daily Mail, голливудский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи Байдена на мероприятии.

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