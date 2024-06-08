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10:17, 8 июня 2024Культура

Швыдкой назвал количество стран-участниц российского аналога «Евровидения»

Швыдкой: более 16 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

Фото: israel palacio / Unsplash

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал количество стран-участниц Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, участие в российском аналоге «Евровидения» подтвердили более 16 стран. Сам смотр, по его словам, пройдет в конце 2024 или начале 2025 года.

«Уже сегодня очевидно, что интерес к "Интервидению" велик. Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Белоруссия, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия», — сказал Швыдкой в интервью информационному агентству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что приглашение поучаствовать в Международном конкурсе популярной музыки «Интервидение» получили страны СНГ, БРИКС, ШОС. Кроме того, на конкурс был приглашен ряд государств Латинской Америки.

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      Никита Савин
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