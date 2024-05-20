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18:59, 20 мая 2024Культура

Названы приглашенные поучаствовать в российском аналоге «Евровидения» страны

МИД России: приглашение на «Интервидение» получили страны СНГ, БРИКС, ШОС

Фото: И. Рыбаков / РИА Новости

Приглашение поучаствовать в Международном конкурсе популярной музыки «Интервидение» получили страны СНГ, БРИКС, ШОС, а также ряд государств Латинской Америки. Об этом «Газете.ру» рассказали в МИД России.

«Конкурс уже вызвал большой интерес среди зарубежной общественности. К участию приглашены популярные артисты в своих странах», — рассказали в ведомстве, добавив, что планируется сделать конкурс ежегодным.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Пекином в области культуры, включая проведение конкурса «Интервидение».

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