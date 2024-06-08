В Москве появятся новые центры женского здоровья

Вице-мэр Ракова: в Москве готовят к открытию 15 новых центров женского здоровья

В Москве до конца 2024 года откроют еще два центра женского здоровья (ЦЖЗ) в рамках нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она напомнила, что первый центр женского здоровья открылся в Москве в декабре 2024-го. «Это, по сути, стало стартом внедрения нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. На сегодняшний день мы уже подобрали 20 помещений под будущие центры, 15 из них сейчас находятся в ремонте. До конца этого года мы откроем два центра, а к концу следующего — остальные», — сообщила вице-мэр.

Ракова добавила, что новые ЦЖЗ станут частью крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь, и будут расположены вблизи роддомов. Это позволит москвичкам получить всю медпомощь — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности — в одном месте. За помощью в такой центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни.

Столичные центры женского здоровья — это единая сеть современных клиник, полностью специализирующихся на вопросах поддержки женского здоровья. Они являются ключевым элементом акушерско-гинекологической службы города в рамках нового стандарта. Планируется, что в будущем ЦЖЗ полностью заменят женские консультации.