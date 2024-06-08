В Театре сатиры в Москве сменилось руководство

Фурсин: в Москве директор Театра сатиры Берлин покидает свой пост

В Московском академическом театре сатиры директор Игорь Берлин покидает свой пост. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, передает ТАСС.

«Владимир Машков назначен директором театра "Современник", он сменил на этом посту Юрия Кравца. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин также покидает свой пост», — заявил Фурсин.

Руководитель столичного Департамента культуры поблагодарил обоих директоров за плодотворную работу. Он также отметил, что вопрос дальнейшего сотрудничества с Кравцем и Берлиным в другом статусе рассматривается.

7 июня стало известно о кадровых перестановках в нескольких театрах Москвы. Так, новым директором «Современника» стал Владимир Машков, столичный Театр сатиры возглавил Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом они сохранят текущие должности художественных руководителей в Московском театре Олега Табакова, Театре на Малой Ордынке и Театре на Малой Бронной соответственно.