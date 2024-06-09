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19:39, 9 июня 2024Мир

Автобус с паломниками упал в ущелье из-за обстрела боевиками в Индии

В Индии автобус с паломниками упал в ущелье из-за обстрела боевиками

Кадр: NDTV / YouTube

На севере Индии автобус с паломниками упал в ущелье после того, как его обстреляли неизвестные боевики. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным источника, автобус двигался в сторону местного храма в то время, когда его атаковали. Водитель попытался уйти от огня, но потерял управление, и машина вылетела с дороги. Девять человек не выжили, еще 33 получили ранения.

К месту происшествия власти направили бойцов военизированной полиции и сухопутных сил. Напавших разыскивают.

20 мая террористы открыли огонь в том же регионе Индии по паре туристов. Нападение рассматривается как попытка саботировать выборы в нижнюю палату парламента Индии в избирательном округе Анантнаг-Раджури.

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      Илона Палей
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