Белорусских школьников задержали за изготовление бомб

ОНТ: в Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали бомбы

Правоохранители задержали белорусских школьников, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы. Об этом рассказал телеканал ОНТ.

Отмечается, что информацию они получали из Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которые обнаружила западная спецслужба. Она направила запрос в Комитет госбезопасности страны, попросив о помощи и содействии.

По данным телеканала, в ведомстве мгновенно отреагировали на поступившие сведения, после чего школьники были задержаны.