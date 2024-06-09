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22:51, 9 июня 2024Бывший СССР

Белорусских школьников задержали за изготовление бомб

ОНТ: в Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали бомбы

Правоохранители задержали белорусских школьников, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы. Об этом рассказал телеканал ОНТ.

Отмечается, что информацию они получали из Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которые обнаружила западная спецслужба. Она направила запрос в Комитет госбезопасности страны, попросив о помощи и содействии.

По данным телеканала, в ведомстве мгновенно отреагировали на поступившие сведения, после чего школьники были задержаны.

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      Марина Совина
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