Додон ответил на вопрос о возможности работы в России

Экс-президент Молдавии Додон: я не буду покидать страну под предлогами работы

Бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон отказался покидать страну в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации. Заявление лидера Партии социалистов, озвученное в рамках ПМЭФ-2024, приводит РИА Новости.

«Я мог бы махнуть рукой и заниматься другими вещами. Но я не буду покидать страну», — сказал экс-глава Молдавии. Додон отметил, что речь идет о родной земле, где проживает его семья, и он не будет покидать ее «даже под предлогами работы».

До этого политик сообщил, что глава Сбера Герман Греф обращался к нему с предложением о работе в банке. По его собственному признанию, в 2009 году он «был на перепутье», и решал, куда двигаться дальше. Одним из вариантов могло стать трудоустройство в крупную российскую компанию, однако Додон выбрал заниматься молдавской политикой.

Ранее лидер Партии социалистов заявил, что действующий президент Молдавии Майя Санду не сможет честно выиграть предстоящие выборы, которые пройдут в октябре 2024 года. Более половины жителей страны хотят иметь другого президента, убежден он.