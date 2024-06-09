Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 9 июня 2024Ценности

Эмили Ратаковски показала полуобнаженное тело на съемках для журнала

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото со съемок для журнала CAP 74024. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 33-летняя манекенщица позировала, стоя на пальцах ног на подоконнике спиной к камере. При этом она опиралась руками на окно с видом на город.

Знаменитость примерила T-образные стринги, которые полностью оголяли ее ягодицы. Также модель продемонстрировала полуобнаженный торс, надев задом наперед и распахнув оверсайз-пиджак. Отмечается, что за съемку отвечал фотограф родом из Аргентины Фаусто Элизальде.

Ранее в июне Эмили Ратаковски снялась в бикини для собственного бренда Inamorata

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

      Алена Водонаева опубликовала фото топлес

      Египет и Катар пригрозили арестом лидерам ХАМАС ради сделки с Израилем

      МИД России отреагировал на посещение армянской делегацией Бучи

      Улитки затормозили голосование на выборах в Европарламент в Бельгии

      В Белом доме назвали удары ВСУ оружием США по России свершившимся фактом

      Эмили Ратаковски показала полуобнаженное тело на съемках для журнала

      Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram

      Пугачевой стало плохо из-за жары

      Россиянка побывала в США и рассказала о необъятных телах американок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше