Эмили Ратаковски показала полуобнаженное тело на съемках для журнала

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото со съемок для журнала CAP 74024. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 33-летняя манекенщица позировала, стоя на пальцах ног на подоконнике спиной к камере. При этом она опиралась руками на окно с видом на город.

Знаменитость примерила T-образные стринги, которые полностью оголяли ее ягодицы. Также модель продемонстрировала полуобнаженный торс, надев задом наперед и распахнув оверсайз-пиджак. Отмечается, что за съемку отвечал фотограф родом из Аргентины Фаусто Элизальде.

Ранее в июне Эмили Ратаковски снялась в бикини для собственного бренда Inamorata