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16:52, 9 июня 2024Спорт

Футболист пропустит чемпионат Европы из-за падения с велосипеда

Чешский футболист Садилек пропустит чемпионат Европы из-за падения с велосипеда

Фото: Maurizio Borsari / Globallookpress.com

Полузащитник «Твенте» Михал Садилек пропустит чемпионат Европы по футболу 2024 года в составе сборной Чехии. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии.

В организации рассказали, что причиной стала травма голени футболиста, которую он получил в субботу, 8 июня, в результате падения с велосипеда. Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек заявил, что травма Садилека ослабила команду.

Садилек 7 июня принял участие в товарищеском матче против Мальты, который завершился победой чехов со счетом 7:1. Во втором тайме хавбек надел капитанскую повязку.

Полузащитник был одним из семи игроков сборной Чехии, которые участвовали в Евро-2020. Всего на счету Садилека 24 матча и один забитый мяч за команду.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). чехи сыграют в одной группе с Португалией, Турцией и Грузией.

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      Андрей Стрельцов
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