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13:35, 9 июня 2024Мир

Глава Севастополя рассказал о провале попыток украинизации города

Развожаев: все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились. Об этом заявил на ПМЭФ губернатор города Михаил Развожаев в разговоре с РИА Новости.

Развожаев сравнил Севастополь с «красной тряпкой для врага». Еще в 1991 году, когда Черноморским флотом командовал адмирал Игорь Касатонов, предпринимались попытки забрать флот у России, напомнил он. Благодаря усилиям моряков и самого адмирала флот смог остаться в Севастополе, подчеркнул губернатор. Непокоренным, по его словам, таким образом остался и сам Севастополь.

Ранее глава Севастополя ответил на заявления об уходе Черноморского флота из города. Он опроверг соответствующие высказывания, заметив, что флот продолжает бороться с угрожающими городу безэкипажными катерами ВСУ. Корабли не ушли из города, но сменили свою тактику и больше не стоят в бухте, добавил Развожаев.

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. ПВО сбили пять ракет, а в штабе флота, расположенного в центре города, после удара начался пожар.

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      Лилиана Набиуллина
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