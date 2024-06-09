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14:44, 9 июня 2024Ценности

Обнаженная Рианна в откровенных позах снялась для журнала

Фото: Rafael Pavarotti / Perfect magazine

Барбадосская певица Рианна в откровенных позах снялась для журнала Perfect Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из черно-белых кадров 36-летняя исполнительница предстала обнаженной, частично прикрыв тело макси-платьем с пайетками бренда Marc Jacobs. При этом она сидела с широко разведенными в стороны ногами. Также звезда примерила парик с объемными локонами и остроносые туфли на высоких каблуках. На другом снимке знаменитость лежала на боку в аналогичном образе.

Известно, что автором съемки выступил родившийся в Бразилии фотограф Рафаэл Паваротти.

Ранее в июне Рианна появилась на улице в Нью-Йорке в наряде с надписью про пенсию.

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      Карина Черных
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