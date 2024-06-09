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12:01, 9 июня 2024Мир

Орбан назвал два шага для установления мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан: мира на Украине можно достичь в два шага

Фото: John Thys / Reuters

Мира на Украине можно достичь в два шага, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его заявление, озвученное в разговоре с журналистами после голосования на выборах в Европарламент, приводит ТАСС.

Первым пунктом венгерский премьер назвал «победу миролюбивых сил на выборах в Европарламент». Вторым пунктом же, по его словам, станут выборы президента США. Последние, на его взгляд, также должны выиграть миролюбивые люди.

Орбан признался, что пристально наблюдал за избирательными кампаниями в других странах, включая Францию и Германию. Тема войны и мира во всех этих странах вышла на передний план, поделился он своими наблюдениями.

Ранее политик предупредил об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. В истории каждого конфликта наступал момент, после которого путь назад невозможен, пояснил Орбан. В данный момент мир приближается к такой точке, полагает он.

Западным странам венгерский премьер-министр посоветовал «не дергать русских за усы». Российская сторона, по его мнению, ответит на каждый шаг Запада.

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      Лилиана Набиуллина
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