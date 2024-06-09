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12:38, 9 июня 2024Мир

Пожилого миллиардера обвинили в сексуальных преступлениях

В Канаде 91-летнего миллиардера Фрэнка Стронаха обвинили в изнасиловании

Фото: PPS Worldwide / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Канаде 91-летнего миллиардера и создателя компании по производству автозапчастей Magna International Фрэнка Стронаха обвинили в нескольких сексуальных преступлениях. Информация об этом опубликована на сайте полиции канадского муниципалитета Пил.

Мужчине предъявлено обвинение в пяти уголовных преступлениях, среди которых изнасилование, сексуальное насилие и лишение свободы насильственным образом, уточняется там. Его арестовали 7 июня.

По словам констебля полиции Тайлера Белла, в деле фигурируют несколько жертв, однако их точное число определить пока не удается. Свои преступления Стронах предположительно совершал в период с 1980 по 2023 год.

Cам миллиардер отрицает все предъявленные ему обвинения, передает Bloomberg. В Magna, комментируя последние новости, заявили, что основатель компании не имеет отношения к ней с 2010 года: с тех пор, как отказался от контролирующей доли в ней.

Ранее в Великобритании работавшая учительницей Джули Моррис подвергла подростка сексуализированному насилию. По данным Manchester Evening News, в преступлениях также был задействован ее партнер Дэвид Моррис. В сентябре 2021 года их арестовали. Женщина призналась, что совершила 18 преступлений против половой неприкосновенности, включая два случая изнасилования.

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      Лилиана Набиуллина
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