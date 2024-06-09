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06:12, 9 июня 2024Россия

Пропавшим в лесу детям из Тюмени пришлось отбиваться палками от волков

URA.RU: пропавшие в лесу дети из Тюмени отбивались палками от волков

Фото: Unsplash.com

Пропавшим в лесу детям из Тюмени, 12-летнему мальчику и 10-летней девочке, пришлось отбиваться палками от волков. Об этом рассказали в беседе с URA.RU сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые нашли несовершеннолетних спустя несколько дней поисков.

Дети объяснили, что их собаки залаяли, когда волки приближались, тем самым спасли ребятам жизнь.

«Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», — сообщил волонтер.

Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было.

8 июня они были найдены живыми, ребят эвакуировали и передали медикам. Всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.

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      Марина Совина
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