Пропавшим в лесу детям из Тюмени пришлось отбиваться палками от волков

URA.RU: пропавшие в лесу дети из Тюмени отбивались палками от волков

Пропавшим в лесу детям из Тюмени, 12-летнему мальчику и 10-летней девочке, пришлось отбиваться палками от волков. Об этом рассказали в беседе с URA.RU сотрудники «Русской медной компании» (РМК), которые нашли несовершеннолетних спустя несколько дней поисков.

Дети объяснили, что их собаки залаяли, когда волки приближались, тем самым спасли ребятам жизнь.

«Вика и Гриша брали палки, и даже по носу волку ударили — после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», — сообщил волонтер.

Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было.

8 июня они были найдены живыми, ребят эвакуировали и передали медикам. Всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.