Серия взрывов прозвучала в Полтавской области

В Полтавской области прозвучала серия взрывов, где расположен военный аэродром

В Миргороде Полтавской области, где расположен крупный военный аэродром, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Воздушная тревога действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Официальной информации пока не поступало.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по военному аэродрому, который находится в черте Миргорода. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользовались аэродромом для ударов по Запорожской области и на крымском направлении. Помимо авиабазы там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с взлетно-посадочными полосами находятся склады и транспортное предприятие.

