В Германии задержали предполагаемого сторонника ИГ

DPA: прокуратура ФРГ задержала предполагаемого сторонника ИГ

Федеральная прокуратура ФРГ задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом передает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.

Отмечается, что мужчину задержали в аэропорту Кельн/Бонн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Задержанный обладает тройным гражданством: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в том, что в сентябре 2023 года через криптовалютную биржу он перевел на счет «Исламского государства в Хорасане», связанного с ИГ, порядка 1,7 тысячи долларов.

