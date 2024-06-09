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05:39, 9 июня 2024Мир

В Германии задержали предполагаемого сторонника ИГ

DPA: прокуратура ФРГ задержала предполагаемого сторонника ИГ

Фото: Unsplash

Федеральная прокуратура ФРГ задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом передает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.

Отмечается, что мужчину задержали в аэропорту Кельн/Бонн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Задержанный обладает тройным гражданством: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в том, что в сентябре 2023 года через криптовалютную биржу он перевел на счет «Исламского государства в Хорасане», связанного с ИГ, порядка 1,7 тысячи долларов.

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      Марина Совина
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