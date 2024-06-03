Талибы заявили о ликвидации ячейки ИГ в приграничной с Ираном провинции

Правоохранительные органы движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ликвидировали ячейку «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в приграничной с Ираном афганской провинции Герат. Об этом заявил представитель талибов в провинции Нисар Ахмад Элиас, сообщает агентство Tasnim.

«В результате действий, предпринятых силами Исламского Эмирата Афганистан (принятое "Талибаном" название государства — прим. «Ленты.ру»), в Герате была ликвидирована опасная группировка ИГ», — рассказал он.

По словам Элиаса, входящие в эту ячейку террористы на протяжении последних восьми месяцев совершали нападения на мирных граждан. Он уточнил, что последнее из нападений члены организации совершили в населенном пункте Гузара около месяца назад.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили исключить «Талибан» из перечня запрещенных в стране организаций. Отмечается, что талибов также пригласили участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024.