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10:02, 9 июня 2024Россия

В Подмосковье продавец хот-догов домогался 10-летней девочки

Продавца хот-догов задержали за домогательства к 10-летней девочке в Подмосковье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Орехово-Зуево продавец хот-догов пообещал показать 10-летней девочке самокат, после чего затащил ее в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что жертвой домогательств стала 10-летняя Света (имя изменено), которая, пока мама была на работе, пошла купить себе хот-дог в фастфуде «Вкус сити» рядом с домом. Во время приготовления еды продавец стал делать девочке недвусмысленные комплименты, после чего позвал к себе в вагончик, пообещав показать самокат. Там он начал трогать ребенка и заставил прикасаться ладонью к своим интимным местам через одежду.

Девочке удалось отдернуть руку и убежать домой, где она позвонила своей маме, которая уже вызвала сотрудников полиции. По подозрению в домогательствах был задержан 31-летний гражданин Таджикистана Обидчон М.. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках был задержан совращавший маленьких девочек 50-летний владелец местного табачного магазина. Он находил в интернете школьниц 12-13 лет и предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи и приглашал к себе домой. По словам потерпевших, взамен он просил их об интимных услугах и приставал к ним.

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      Алевтина Запольская
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