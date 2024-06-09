Во Франции обвинили Макрона в разжигании войны с Россией

Политик Дюпон-Эньян: президент Макрон ведет Францию к войне с Россией

Политик Николя Дюпон-Эньян прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о противостоянии с Россией. Об этом Дюпон-Эньян написал в социальной сети X.

Политик обвинил Макрона в разжигании войны с Россией и подчеркнул, что даже другие страны отказались от подобной политики.

«Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!» — возмутился политик.

Ранее Макрон обещал, что Евросоюз усилит поддержку Украины, потому что на карту поставлены европейские будущее и безопасность. Он указал, что его страна должна вооружаться, чтобы быть готовой защитить себя.

Также Макрон снова допустил, что Париж отправит войска на Украину, если Россия в действиях на Украине зайдет слишком далеко. Он также выразил надежду, что до подобных мер дело не дойдет.

