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05:06, 9 июня 2024Мир

Во Франции обвинили Макрона в разжигании войны с Россией

Политик Дюпон-Эньян: президент Макрон ведет Францию к войне с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Michel Euler / Reuters

Политик Николя Дюпон-Эньян прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о противостоянии с Россией. Об этом Дюпон-Эньян написал в социальной сети X.

Политик обвинил Макрона в разжигании войны с Россией и подчеркнул, что даже другие страны отказались от подобной политики.

«Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!» — возмутился политик.

Ранее Макрон обещал, что Евросоюз усилит поддержку Украины, потому что на карту поставлены европейские будущее и безопасность. Он указал, что его страна должна вооружаться, чтобы быть готовой защитить себя.

Также Макрон снова допустил, что Париж отправит войска на Украину, если Россия в действиях на Украине зайдет слишком далеко. Он также выразил надежду, что до подобных мер дело не дойдет.

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      Марина Совина
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