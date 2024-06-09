Зампредседателя Совета министров РСФСР умер в 86 лет

Умер зампредседателя Совета министров РСФСР, депутат Госдумы третьего созыва и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин. Об этом сообщается на странице Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) во «ВКонтакте».
Отмечается, что Сайкин скончался в возрасте 86 лет. Представители организации выразили соболезнования его близким.
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — говорится в публикации.
Известно в 1982–1986 годах Сайкин также являлся генеральным директором ПО «ЗИЛ». Кроме того, в 1991 году он баллотировался в мэры Москвы и занял второе место, уступив победу Гавриилу Попову.
Ранее в июне также сообщалось о смерти российского дипломата, экс-заместителя министра иностранных дел и посла в Болгарии Анатолия Потапова.