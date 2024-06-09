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14:29, 9 июня 2024Россия

Зампредседателя Совета министров РСФСР умер в 86 лет

Зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин умер в возрасте 86 лет

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Умер зампредседателя Совета министров РСФСР, депутат Госдумы третьего созыва и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин. Об этом сообщается на странице Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) во «ВКонтакте».

Отмечается, что Сайкин скончался в возрасте 86 лет. Представители организации выразили соболезнования его близким.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — говорится в публикации.

Известно в 1982–1986 годах Сайкин также являлся генеральным директором ПО «ЗИЛ». Кроме того, в 1991 году он баллотировался в мэры Москвы и занял второе место, уступив победу Гавриилу Попову.

Ранее в июне также сообщалось о смерти российского дипломата, экс-заместителя министра иностранных дел и посла в Болгарии Анатолия Потапова.

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      Алина Гостева
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