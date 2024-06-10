Боец СВО в последний день отпуска на Урале разбился на мотоцикле в ДТП

Е1.ru: многодетный боец СВО в отпуске на Урале разбился на мотоцикле в ДТП

Многодетный отец, участвовавший в специальной военной операции (СВО), в последний день отпуска на Урале влетел на мотоцикле под легковушку. Спасти мужчину не удалось, сообщил региональный портал Е1.ru.

По данным издания, трагедия с военнослужащим произошла под Каменском-Уральским 4 июня. Он возвращался от одноклассника на мотоцикле Yamaha и попал в ДТП.

Брат россиянина отметил, что тот всегда был аккуратным водителем. Он уверен, что боец спецоперации в день случившегося не нарушал правил дорожного движения. «Вот так вот перед тобой выехала машина, и ты просто ничего не можешь сделать», — поделился уралец.

Российский военный получил несовместимые с жизнью травмы. У него остались трое детей. Церемонию прощания с ним проведут 10 июня на Аллее Славы.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации из Ростова-на-Дону обвинил охранников главного городского автовокзала в избиении. Причиной этого, по словам мужчины, стала надпись «Вагнер».

