Как отмечают День России: история и суть праздника, мероприятия в Москве

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России — относительно новый праздник, который связан с суверенитетом и любовью к Родине. Некоторые ошибочно называют его Днем независимости, но смысл этого праздника гораздо глубже, чем отделение РФ от СССР. «Лента.ру» рассказывает об истории и смысле праздника, почему День России отмечают именно 12 июня, а также какие мероприятия запланированы на эту среду в Москве.

Дата

День России — государственный праздник. Он прописан в Трудовом кодексе и всегда выпадает на одну и ту же дату.

12 июня россияне отмечают День России каждый год

В 2024 году — это среда. День России — нерабочий праздничный день, что прописано в законе.

Если бы 12 июня выпало на субботу или воскресенье, выходным бы стал и понедельник. Так произойдет в 2027 году, когда 12 июня выпадет на субботу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

История

Праздник посвящен государственности и суверенитету России. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В то время республики СССР поочередно объявляли независимость. Приняв декларацию, Россия поступила так же.

Документ провозглашал, что Конституция РСФСР имеет приоритет перед другими советскими законами

Кроме того, в нем задекларировали намерение сделать РСФСР демократическим правовым государством — например, дать одинаковые возможности политическим партиям и разделить три ветви власти (законодательную, судебную и исполнительную).

Декларацию приняли голосованием. Из участников съезда «за» высказались 907 человек, «против» — 13, а еще 9 — воздержались. Документ подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин — будущий первый президент России.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Именно декларация в дальнейшем стала основой Конституции РФ и демократических реформ, а также приблизила распад СССР.

12 июня 1991 года прошли выборы президента. Уже тогда день признали нерабочим в честь годовщины принятия декларации. Но официально статус праздничного дня 12 июня получило только в 1992 году.

32 года исполняется Дню России в 2024 году

У праздника было несколько официальных названий. В 1994 году его сделали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, а в 2002-м — Днем России.

Некоторые также называют 12 июня Днем независимости. В правовом поле это выражение не применяется, но иногда так о празднике говорил Борис Ельцин. Например, в 1993 году он поздравил россиян с Днем независимости и сказал, что с принятием декларации о суверенитете в тысячелетней истории России открылась новая глава.

Как отмечают День России

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

12 июня в России проходят массовые мероприятия, многие из которых бесплатны. Люди собираются семьями и с друзьями, гуляют по городам, посещают концерты и зрелищные шоу, смотрят салюты. Улицы заранее украшают к празднику: вывешивают триколоры и георгиевские ленты, готовят красочные инсталляции и площадки.

Вручение госнаград

Традиционная часть праздника проходит с участием президента РФ — это церемония вручения Государственных премий РФ. В 2024 году она состоится в 12:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин вручит три премии деятелям искусства и еще четыре — за достижения в науке и технологии. Так, награждают за выдающиеся открытия и заслуги, а также за создание важных для культуры и страны произведений.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Концерт на Красной площади

Центральной площадкой становится Красная площадь, где традиционно выступают знаменитые артисты разных поколений.

В этом году концерт на Красной площади начнется в 21:00. Его проведут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

На сцене выступят Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, SHAMAN, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум и другие исполнители

Как празднуют День России в Москве

В этом году проходят концерты в разных парках по всей Москве — например, на ВДНХ, в «Зарядье» и «Яузе». Также на столичных площадках в эти дни проходит Московский джазовый фестиваль. На нем можно послушать тысячи российских и зарубежных исполнителей.

Кроме культурных мероприятий, проходят и спортивные соревнования. Одно из них — «Молодежь. Спорт. Возможности». Это хоккейный матч и концерт, которые стартуют с 12:00 на стадионе «ЦСКА Арена».

В честь праздника в Москве изменили правила парковки.

Оставить автомобили в центре столицы можно бесплатно на всех улицах, где в обычное время действует платный тариф. Исключение — стоянки со шлагбаумами

Погода на День России в Москве

При этом 12 июня синоптики обещают столице «залповый мегаливень» — мощный и обильный дождь, во время которого выпадет до 50 процентов месячной нормы осадков. Его ожидают с 15:00 до 21:00. Предсказывают, что это будет сильнейший дождь в истории Дня России, который обновит суточный рекорд осадков 1995 года.

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В чем суть праздника

Это один из наиболее молодых национальных праздников нашей страны.

День России олицетворяет любовь к Родине и ответственность за ее будущее, патриотизм и единение с согражданами

Называть 12 июня Днем независимости некорректно. Все-таки истоки праздника связаны не с отделением от СССР и других его республик, а с укреплением власти внутри России, заботой о ее территориальной целостности, с реформой государственности.

Каждый год ВЦИОМ проводит опрос о привязке к этой дате. Людей спрашивают, знают ли они, что отмечают 12 июня. Со временем осведомленность населения увеличивается: если в 2006 году только 62 процента респондентов смогли вспомнить название праздника, то в 2023-м их было уже 70 процентов.