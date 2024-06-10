Французские республиканцы отказались вступать в коалицию с партией Макрона

Глава «Республиканцев» Сьотти исключил формирования коалиции с партией Макрона

Глава партии «Республиканцы» Эрик Сьотти исключил возможность формирования правящей коалиции с партией президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» по итогам предстоящих выборов в Национальное собрание Франции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла такой ущерб Франции, не может быть и речи. Макронизм всегда подразумевает больше налогов, иммиграции и меньше безопасности», — отметил политик

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал партии страны объединиться в блок на новых парламентских выборах. Политик предложил сформировать Суверенный Блок на выборах, который выступит против продвигаемых Макроном решений.