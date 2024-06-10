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04:17, 10 июня 2024Мир

Во Франции призвали объединиться против Макрона

Филиппо призвал партии Франции объединиться в блок на парламентских выборах

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал партии страны объединиться в блок на новых парламентских выборах. Он написал в социальной сети X, что это необходимо сделать, чтобы избежать третьей мировой войны.

«Макрон (президент Франции Эммануэль Макронприм. «Ленты.ру») объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, — темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов», — подчеркнул политик. Как считает Филиппо, единственным выходом является формирование Суверенного Блока на выборах, который выступит против продвигаемых Макроном решений.

Ранее лидер партии «Патриоты» раскритиковал слова Макрона о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Политик убежден, что Евросоюз и НАТО рвутся к третьей мировой войне.

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      Маргарита Пименова
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