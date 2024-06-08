Филиппо призвал Макрона остановить отправку западных инструкторов на Украину

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Франции Эммануаля Макрона о создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Об этом Филиппо написал в соцсети Х.

Политик считает, что Евросоюз и НАТО рвутся к третьей мировой войне. «Полное безумие», — высказывает эмоции Филиппо. Он призывает остановить эскалацию конфликта и выбрать мир. «Мы уже несколько месяцев бьем тревогу», — заявляет политик.

Ранее Макрон рассказал, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на Украину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Он также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.