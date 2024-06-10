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07:37, 10 июня 2024Силовые структуры

ФСБ перехватила за неделю 237 украинских беспилотников в ДНР

В ДНР ФСБ перехватила за неделю 237 беспилотников ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ перехватила за неделю 237 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтерском и Волновахой. Отмечается, что три дрона уничтожила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» в Кировском и Петровском районах Донецка. Беспилотники были начинены взрывными устройствами.

Около населенного пункта Волноваха и в Донецке были подавлены два коптера типа «Баба-яга». Один из них управлялся системой Starlink и был вооружен противотанковыми авиационными бомбами. А в районе Пантелеймоновки и Шахтерска силовики перехватили ударный и разведывательный дроны. Взрывотехники ФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы.

Ранее Сотрудники Росгвардии и военной контрразведки ликвидировали схрон ВСУ с оружием иностранного производства в ДНР. Из тайника изъяли гранатометы иностранного производства: три М-136 «Вампир», два М-72 производства США, РПГ-22 и Bullspike производства Болгарии и шведский Sokrat, а также семь килограммов тротила, 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца.

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      Екатерина Кашурникова
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