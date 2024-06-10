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14:46, 10 июня 2024Экономика

Россиянам дали советы по покупке квартиры для детей

Девелопер Борисова: квартиру для детей стоит брать на этапе котлована

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупать квартиру для детей стоит еще на этапе котлована или монтажа этажей. Как выгоднее приобрести жилье с этой целью, «Газете.Ru» рассказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Такие объекты с точки зрения долгосрочных вложений наиболее доходны. К совершеннолетию детей такие комплексы, как поясняет Борисова, достигают пика ликвидности. Кроме того, эксперт советует брать для детей младше 14 лет лоты площадью от 80 квадратных метров с тремя спальнями. Подобные квартиры можно будет выгодно перепродать. В то же время, приобретая жилье для детей старше 14 лет, следует полагаться на их собственный выбор — вероятно, именно в этой квартире дети и начнут самостоятельную жизнь. Лучше всего в этом случае подойдут объекты площадью 50-70 «квадратов».

Специалист напоминает, что до 14 лет ребенок не имеет права участвовать в купле-продаже жилья. На всех этапах сделки, в том числе и при выборе недвижимости, решение принимает законный представитель ребенка — родитель, усыновитель либо опекун. Дети в возрасте от 14 до 18 лет вправе выбирать жилье, проверять документы продавца и подписывать договор. С разрешения законных представителей и органов опеки дети могут продавать квартиры или сдавать ее в наем.

Ранее сообщалось, сколько россияне готовы потратить на помощь детям с ипотекой. Почти половина респондентов готова оплатить первоначальный взнос. Каждый седьмой опрошенный убежден, что дети должны решать данный вопрос самостоятельно либо вовсе обеспечивать жильем стареющих родителей.

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      Виктория Клабукова
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