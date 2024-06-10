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18:29, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Умер замглавреда агентства «Москва»

Замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин скончался на 61-м году жизни

Фото: Alexander Malutin (селфи) / Wikipedia

Заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин умер на 61-м году жизни. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте СМИ.

«Скончался заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин. (...) Александр Станиславович ушел в возрасте 60 лет. Скорбим», — говорится в заявлении.

Причиной смерти журналиста стали последствия перенесенного инсульта.

Александр Малютин родился в 1964 году в Новочеркасске. Окончил ЛГУ имени Жданова, позднее — Военную академию тыла и транспорта. С 1992 по 1999 год он работал в газете «Коммерсантъ». Также был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете.Ru» и главным редактором газеты «Известия». С 2014 года он работал в агентстве «Москва».

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      Евгения Наумова
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